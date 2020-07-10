В Китае рассказали о ситуации с новой вспышкой коронавируса в Пекине

В Китае, где ранее снова закрыли на карантин столицу страны Пекин из-за вспышки коронавируса, рассказали о том, как обстоит ситуация с падемией в настоящий период. Об этом сообщает People's Daily, China ссылаясь на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Отмечается, что в пятницу, 10 июля, материковый Китай сообщил о четырех новых случаях коронавируса. Как передает ведомство, все пациенты заразились за рубежом.

В то же время, в Пекине уже четыре дня подряд не выявляют ни одного нового случая инфицирования. Поэтому людей из высокой группы риска, которые с 11 июня находились на карантине, теперь постепенно освобождают от ограничений.

Так, в четверг 12 пациентов выписали из больницы Пекина.

Всего в Китае на лечении остаются 342 пациента с активной формой COVID-19, состояние четырех из них оценивается как критическое. Также в КНР отметили, что обнаружили еще три бессимптомных случая коронавируса.

От начала вспышки в стране на SARS-CoV-2 заболели 83 585 человек. 4 634 пациента умерли, тогда как свыше 78 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Эпидемиолог Лю Цзюнь рассказал, что после анализа генома найденных на оптовом рынке "Синьфади" образцов коронавируса выяснилось, что они старше распространенных в Европе штаммов.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ отправила экспертов в Китай для поиска источника возникновения коронавируса.

Кроме того, Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию.