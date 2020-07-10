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10 июля 2020, пятница, 21:58 95
Верховная Рада и партии 2020-07-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Рада проведет внеочередное заседание 13 июля

Рада проведет внеочередное заседание 13 июля

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Парламент, Заседание, Внеочередное заседание
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Еще 70 депутатам в мае Рада не выплатила деньги за выполнение депутатских полномочий, но проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"В понедельник, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады", - сказал он.

Он написал, что на повестке дня парламента президентские законопроекты.

Также депутат анонсировал вечером того же дня заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.

Как сообщали Українськi Новини, стала известная июньская зарплата председателей фракций и групп Верховной Рады. Кто из депутатов получил больше всего.

В июне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил 89 270 гривен зарплаты, его первый заместитель Руслана Стефанчук – 89 270 гривен, а заместитель председателя Елены Кондратюк – 89 270 гривен.

Также сообщалось, что Верховная Рада предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять законы парламента.

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