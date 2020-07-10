Боевики ранили трех украинских военных в пятницу

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 10 июля, 3 украинских военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг снова активно применял запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений ООС в районе населенных пунктов Причепиловка, Хутор Вольный, Орехово, Новотошковское и Новолуганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" факты вооруженной агрессии со стороны боевиков зафиксированы в пригороде Авдеевки и вблизи Невельского.

За текущие сутки 3 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, два военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 9 июля, потерь нет.