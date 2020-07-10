На Донбассе оккупанты семь раз устроили провокации и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 9 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что боевики снова применили запрещенное минскими договоренностями оружие: артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новолуганского враг пять раз открывал огонь по нашим защитникам.

Еще один факт вражеской вооруженной активности зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков … Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля погиб один украинский военнослужащий, ранены еще трое бойцов ВСУ.

Также ранее на Донбассе в бою были ранены четверо украинских военных.