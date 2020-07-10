Боевики обстреляли Авдеевку, 1 военный ранен

Украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение из-за обстрелов в зоне ООС в пятницу, 10 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - сказано в нем.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

"Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 9 июля, потерь нет.

8 июля погиб один украинский военнослужащий, ранены еще трое бойцов ВСУ.