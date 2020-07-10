2 военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу

Двое украинских военнослужащих получили ранения из-за попадания мины в траншею в зоне проведения операции Объединенных сил в пятницу, 10 июля.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных вблизи Новолуганского.

Указано, что противник применил миномет калибра 82 мм.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам была предоставлена надлежащая первая медицинская помощь, они были эвакуированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля еще один военный получил осколочное ранение.

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 9 июля, потерь нет.