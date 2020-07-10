Бойовики поранили трьох українських військових у п'ятницю

3 українських військових поранені: бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 10 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"10 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції підрозділів ООС в районі населених пунктів Причепилівка, Хутір Вільний, Оріхове, Новотошківське і Новолуганське.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" факти збройної агресії з боку бойовиків зафіксовані в передмісті Авдіївки та поблизу Невельського.

За поточну добу 3 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, два військових поранені через попадання міни в траншею в зоні ООС в п'ятницю.

Бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 9 липня, втрат немає.