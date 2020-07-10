В Польше собираются открыть музей жертв "геноцида на Волыни"

В Польше, где недавно прошли президентские выборы, планируют создать Институт правды и примирения и Музей жертв "Волыни".

Это следует из заявления вице-премьер-министра Польши Яцека Сасина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Lublin.

Институт и музей планируют построить городе Хелме. Так в Польше хотят отметить 77-ю годовщину волынской трагедии.

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни", - заявил вице-премьер-министр Польши.

В сообщении говорится, в этом же музее почтут украинцев, которые спасали своих соседей-поляков. Так они хотят восстановить память "о преступлении геноцида и его жертвах".

"Это инициатива 21 века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о польских пограничных районах", - говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что создание музея будет общей инициативой президента Анджея Дуды и правительства Польши.

Как сообщали Українські Новини, в городе Погожице, недалеко от Хшанова (Малопольское воеводство) подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане.

Поздне польская полиция арестовала 42-летнего поляка, которого обвиняют в умышленном поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане. В полиции говорят, что мужчина совершил поджег не на национальной почве, а по личным мотивам.