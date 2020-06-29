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29 июня 2020, понедельник, 17:53 19
Верховная Рада и партии 2020-06-29T18:00:01+03:00
Українські Новини
Левочкина прогнозирует жесткую конкурентную борьбу во втором туре выборов президента Польши

Левочкина прогнозирует жесткую конкурентную борьбу во втором туре выборов президента Польши

Надежда Комендантова
Польша, Юлия Левочкина, Оппозиционная платформа – За життя, выборы в Польше
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua

28 июня в Польше состоялся первый тур очередных президентских выборов. Миссия ПАСЕ по оценке президентских выборов наблюдала за демократичностью процесса голосования в первом туре и планирует вернуться в Польшу для работы в рамках второго тура 12 июля.

Об этом сообщила народный депутат, член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина, передает сайт платформы.

В результате ряда нарушений демократических стандартов и принципов Совета Европы, ПАСЕ в январе 2020 года открыла мониторинговую процедуру в отношении функционирования демократических институтов в Польше. Как следствие, Миссия ПАСЕ по оценке президентских выборов активно работала в Польше с 26 по 29 июня.

Комментируя первый тур выборов, Юлия Левочкина, которая вошла в состав Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов от Группы социалистов ПАСЕ разъяснила, что согласно текущего законодательства Польши, если в первом туре ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство, через 14 дней проводится второй тур президентских выборов. По результатам обработанных на данный момент бюллетеней лидирует два кандидата - действующий президент Польши Анджей Дуда (43.67%) и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский (30.34%).

"Необходимо отметить, что несмотря на условия, в которых проходило голосование - пандемия и жаркая погода - люди активно принимали участие в очном голосовании. По предварительным данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 64.4%. Больше явка была только в 1995 году - 64,7%. Такой высокий процент демонстрирует, что люди решительно настроены участвовать в демократических процессах принятия решений", - отметила народный депутат.

В ближайшее время Национальная избирательная комиссия Польши официально объявит о втором туре выборов, который состоится 12 июля 2020 года. ПАСЕ планирует повторно отправить Миссию. Юлия Левочкина войдет в состав Миссии ПАСЕ по оценке выборов во втором туре.

"В целом, в обществе чувствуется напряжение. Очевидно, что второй тур будет проходить в условиях жесткой конкурентной борьбы. Граждане Польши понимают, что на кону будущее страны, и что именно от их решения зависит внутренняя и внешняя повестки дня Польши на ближайшие 5 лет", - резюмировала Юлия Левочкина.

Как сообщали Українські Новини, действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский примут участие во втором туре президентских выборов в Польше.

 

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