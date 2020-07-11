У трех знаков зодиака будут сложности в делах сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу положение звезд свидетельствовало о том, что у Тельцов, Весов и Козерогов возможны проблемы со здоровьем, в субботу Овны, Девы и Рыбы могут столкнуться со сложностями в делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака 11 июля, расскажут Українські Новини.

Овен

Первая половина дня будет сложным периодом у Овнов. В этот период может показаться, что все настроены против представителей этого знака и ничего не ладится. Ближе к обеду ситуация немного улучшится, станет легче принимать решения, ситуацию получится взять под контроль. А уже к вечеру некоторые Овна могут ожидать денежные поступления.

Дева

День требует осторожности, предельного внимания Дев к мелочам. В субботу могут возникать разногласия в семье и споры с друзьями. События будут развиваться не так, как бы этого хотелось. Любая оплошность может обернуться серьезными неприятностями. Во второй половине дня появится шанс разобраться в ситуации и удачно завершить ранее начатые дела.

Рыбы

У Рыб будет непростой день, в течение которого они могут совершить опрометчивые поступки или принять необдуманные решения. Поспешные шаги не окажут критического влияния на итог текущих дел, однако станут результатом ошибок, которые заставят понервничать и испортят настроение. В течение дня возможны неприятные сюрпризы и новости, которые заставят изменить некоторые планы.

Как сообщали Українські Новини, в субботу и воскресенье снова станет жарче. Синоптик прогнозирует, что столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

Ранее сообщалось о том, сколько дней украинцы будут отдыхать в июле.