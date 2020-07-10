подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Петра и Павла
10 июля 2020, пятница, 05:50 9 Карта
Жизнь 2020-07-10T05:50:01+03:00
Українські Новини
Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Петра и Павла

Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Петра и Павла

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные, Петра и Павла, погода в июле, погода на Петра и Павла
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

В то время, как организм здорового человека легко приспосабливается к смене сезонов, климата и погоды, в то время как пожилые или больные люди могут остро реагировать на колебания погодных условий, в Украине продолжаются резкие метеоскачки. Так, западная часть страны продолжает страдать от непогоды, в то время, как на остальной территории страны будет солнечно и тепло. А на выходных вернется аномальная жара. 

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в пятницу в Украину придет антициклон Xabi, поэтому практически повсеместно ожидается сухая и солнечная погода.

"Однако во второй половине дня 10 июля в западных областях Украины появятся дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 12-19 градусов, завтра днем ​​еще дышим свободно, 24-29 градусов, на юге местами до +30", – сообщила Диденко.

В Киеве синоптик прогнозирует практически идеальную погоду – без осадков и максимальная температура воздуха 26-27 градусов.

А вот в субботу и воскресенье снова станет жарче – столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

"В субботу жара в Украине захочет взять реванш, температура воздуха повысится до 27-33 градусов. Локальные дожди только в западной части. В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях, из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы, ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни. На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди", – сообщила Диденко.

Также синоптик прогнозирует, что с понедельника в Киеве снова спадет температура воздуха до комфортной.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Тем временем, синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды в Украине

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные Петра и Павла погода в июле погода на Петра и Павла

Шквальный ветер, грозы и град. Спасатели предупред...
ВУЗы дают абитуриентам отсрочку от армии, человек ...
Похолодание до +8 и дожди по всей стране. Прогноз ...
Аномальная жара отступит, чтобы ударить с новой си...
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день
Новости
Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и выходные 05:00
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:53 Документ
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента 22:50
В Тернополе ослабляют карантин 22:18
С понедельника Британия еще больше ослабляет карантин 21:58
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Эксперты рассказали, что будет с курсом валют после отставки Смолия 06:15
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
В Тернополе ослабляют карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok