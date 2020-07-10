Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Петра и Павла

В то время, как организм здорового человека легко приспосабливается к смене сезонов, климата и погоды, в то время как пожилые или больные люди могут остро реагировать на колебания погодных условий, в Украине продолжаются резкие метеоскачки. Так, западная часть страны продолжает страдать от непогоды, в то время, как на остальной территории страны будет солнечно и тепло. А на выходных вернется аномальная жара.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в пятницу в Украину придет антициклон Xabi, поэтому практически повсеместно ожидается сухая и солнечная погода.

"Однако во второй половине дня 10 июля в западных областях Украины появятся дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 12-19 градусов, завтра днем ​​еще дышим свободно, 24-29 градусов, на юге местами до +30", – сообщила Диденко.

В Киеве синоптик прогнозирует практически идеальную погоду – без осадков и максимальная температура воздуха 26-27 градусов.

А вот в субботу и воскресенье снова станет жарче – столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

"В субботу жара в Украине захочет взять реванш, температура воздуха повысится до 27-33 градусов. Локальные дожди только в западной части. В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях, из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы, ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни. На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди", – сообщила Диденко.

Также синоптик прогнозирует, что с понедельника в Киеве снова спадет температура воздуха до комфортной.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Тем временем, синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды в Украине,