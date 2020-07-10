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  • В Одессе на заводе крабовых палочек — вспышка COVID-19. 36 человек заболели, а администрация ничего не делала
10 июля 2020, пятница, 20:38 14
Общество 2020-07-10T20:39:26+03:00
Українські Новини
В Одессе на заводе крабовых палочек — вспышка COVID-19. 36 человек заболели, а администрация ничего не делала

В Одессе на заводе крабовых палочек — вспышка COVID-19. 36 человек заболели, а администрация ничего не делала

Кира Молчанова
Одесса, Полиция, Завод, коронавирус в Украине, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

В Одесской области, где 2108 случаев коронавируса, заболели сразу 36 сотрудников компании компании "Аквафрост", специализирующейся на изготовлении крабовых палочек и рыбных пресервов.

Об этом заявил на брифинге руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех. По его словам, следователи Черноморского отделения полиции Одесской области расследуют, как так получилось.

"В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании" Аквафрост ", инфицированные коронавируса, продолжают выходили на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться — пока коронавирус обнаружен в 36 заводчан "Аквафрост"", — отметил Бех на брифинге.

По его словам, на производство коронавирус занесли извне из-за того, что сотрудники завода не придерживались элементарных карантинных требований.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, на базе отдыха в селе Стрелковое в Херсонской области нашли коронавирус у работника.

Тем временем в Киеве городская государственная администрация закрыла 4 ночных клуба из-за нарушения карантинных мер и работы после установленного времени.

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