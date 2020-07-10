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10 июля 2020, пятница, 20:33 229
Общество 2020-07-10T20:33:43+03:00
Українські Новини
На базе отдыха в Херсонской области выявили коронавирус, отдыхающих изолировали

На базе отдыха в Херсонской области выявили коронавирус, отдыхающих изолировали

Ольга Фандорина
Херсонская область, Коронавирус, база отдыха, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Вчера сообщалось, что только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом, а уже в пятницу, 10 июля, на базе отдыха в селе Стрелковое в Херсонской области нашли коронавирус у работника. Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, COVID-19 был выявлен во время планового ПЦР-тестирование обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области.

"Симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное", - сообщил Гусев.

Он отметил, что на базе отдыха находилось 165 человек. Всех их изолировали в заведении. Они находятся под присмотром врачей. 26-летний мужчина - носитель вируса был госпитализирован.

"Сейчас работают медработники, осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - заявил Гусев.

А тем временем, отдыхающие на незаконной базе отдыха в курортной Кирилловке отравились окрошкой.

А ранее Українські Новини сообщали, где провести летний отпуск и сколько стоит отдых в Херсонской области.

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