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10 июля 2020, пятница, 19:49 109
Президент 2020-07-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил ВНО для выпускников с оккупированных территорий

Зеленский отменил ВНО для выпускников с оккупированных территорий

Ольга Фандорина
Тестирование, ВНО, оккупированые территории, Владимир Зеленский
Тестирование. Фото: pixabay.com
Тестирование. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) по госзаказу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" № 744-IX, который Верховная Рада приняла 3 июля.

Внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал глава государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

Законопроектом вводится возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Донецкой и Луганской областей и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно тексту законопроекта, для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и города Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендией на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим поступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Пока же известно, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

Тем временем, в основной сессии Внешнего независимого оценивания примут участие 379,5 тыс. человек.

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Зеленский отменил ВНО для выпускников с оккупированных территорий
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