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10 липня 2020, пʼятниця, 19:49 13
Президент 2020-07-10T22:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський скасував ЗНО для випускників з окупованих територій

Зеленський скасував ЗНО для випускників з окупованих територій

Ольга Фандорина
Донбас, АР Крим, ЗНО-2020
Тестування. Фото: pixabay.com
Тестування. Фото: pixabay.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє випускникам шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму проходити у всі українські вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за держзамовленням.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей" № 744-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 липня.

Внесення змін до законодавства про вищу освіту ініціював глава держави.

"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їх розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші навчальні заклади, навчатися в українській системі освіти", - сказав Зеленський.

Законопроєктом запроваджується можливість проходження вступних іспитів у межах установлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Донецької і Луганської областей і територія населених пунктів на лінії зіткнення, у всі вищі навчальні заклади.

Сьогодні проходження за квотою передбачено тільки для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з текстом законопроєкту, для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, на території населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Криму і міста Севастополя, за їх бажанням забезпечується безкоштовне навчання зі стипендією на підготовчих курсах вищих навчальних закладів тривалістю до одного року з подальшим вступом до закладу вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб у порядку, визначеному умовами приймання на навчання для отримання вищої освіти.

Поки ж відомо, що вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Тим часом, в основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

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