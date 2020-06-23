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23 июня 2020, вторник, 15:08 874
Политика 2020-06-23T15:30:02+03:00
Українські Новини
Цены на черешню упали вдвое до 25-40 гривен за килограмм

Цены на черешню упали вдвое до 25-40 гривен за килограмм

Кира Молчанова
Цены, Снижение цен, черешня, цены на фрукты, цены на черешни, мелитопольская черешня
Черешня. Фото: pixabay.com/Couleur
Черешня. Фото: pixabay.com/Couleur

После того, как в начале июня цены на клубнику выросли больше чем в два раза, Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что оптовые цены на черешню в Киеве снизились в 2 раза до 25-40 гривен/кг по сравнению с неделей ранее (15-21 июня).

Об этом говорится в сообщении УПОА, передают Українськi Новини.

"Еще неделю назад оптовые цены на черешню на киевских рынках "Столичный" и "Троещина" держались в диапазоне 75-80 гривен/кг, а продукция высокого качества предлагалась по цене около 100 гривен/кг мелким оптом.Однако, по словам операторов рынка, уже в пятницу цена черешни на "Столичном" упала до 60 гривен, а в субботу и воскресенье обвалилась до уровня 35-40 гривен/кг. На киевском рынке "Троещина" цена на черешню упала и того ниже - до 25 гривен/кг", - сказано в нем.

Отмечается, что в южных регионах черешню можно купить на оптовых рынках по 20 гривен/кг.

Основной причиной обвала рынка черешни производители называют избыток предложения на фоне существенного снижения потребительского спроса.

Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, снижая цены, в том числе и на качественный, калиброванный и сортовой товар.

В то же время, УПОА отметила, что мелкие производители не имеют доступа к реализации своей продукции через торговые сети и крупным покупателям, не могут себе позволить оборудование для охлаждения и временного хранения черешни, поэтому продают товар посредникам по минимальной цене, чтобы не допустить его порчи.

Посредники, которые скупают у производителей товар, в дальнейшем реализуют его со своей наценкой, однако они берут на себя множество рисков и дополнительных расходов, так как эта черешня не охлажденная необходимым образом, поэтому срок ее реализации невелик.

Также еще одной причиной обвала цен на черешню на выходных производители называют закрытие мелких рынков в связи с карантином, где раньше реализовывалась значительная часть плодоовощной продукции.

Как сообщали Українськi Новини,

В Украине снова выросли цены на клубнику. Цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - стали снижаться.

По Украине в середине апреля ударили сильные заморозки, которые повлияли на урожай черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины.

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