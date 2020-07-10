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10 июля 2020, пятница, 18:52 150
Европа 2020-07-10T18:52:55+03:00
Українські Новини
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии

На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии

Ольга Фандорина
СБУ, Венгрия, Закарпатье, Сепаратизм
Бюллетени. Фото: СБУ
Бюллетени. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые для анкетирования украинцев использовали бюллетени, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Так, экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел призвало Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины инициировать уголовное производство по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете "Карпаталия" с принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.

Суд назначил экспертизу распространяемой в Закарпатье венгроязычной газеты "Карпаталия" на предмет сепаратизма.

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