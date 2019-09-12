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12 сентября 2019, четверг, 16:39 148
Силовые структуры 2019-09-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Сепаратизм на Закарпатье: венгроязычную газету отправили на экспертизу по требованию СБУ

Сепаратизм на Закарпатье: венгроязычную газету отправили на экспертизу по требованию СБУ

Газета
Газета "Карпаталия". Фото: leopolis.news

Суд назначил экспертизу распространяемой в Закарпатье венгроязычной газеты "Карпаталия" на предмет сепаратизма.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 18 июля Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту сепаратизма.

Досудебным расследованием установлено, что группой лиц через сеть газетных киосков Закарпатской области (города Ужгород, Мукачево, Берегово) распространяется выпуск венгроязычного печатного средства массовой информаци "Общества венгерской культуры Закарпатья" - газеты "Karpatalja".

СБУ отмечает, что в газете опубликованы материалы с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

На титульной странице указанного номера периодического издания размещено изображение части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства, где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (так называемый "Притисянский район") раскрашенные в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый) и тем самым условно отделены от другой территории области.

В середине августа суд удовлетворил ходатайство СБУ и назначил судебно-лингвистическую экспертизу газетной публикации.

Экспертам поручено установить, содержаться ли в публикации призывы к сепаратизму и разжиганию межнациональной вражды.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел призвало Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины инициировать уголовное производство по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете "Карпаталия" с принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.

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