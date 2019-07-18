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  • СБУ открыла дело по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете Закарпатья
18 июля 2019, четверг, 14:39 9
Политика 2019-07-19T19:45:04+03:00
Українські Новини
СБУ открыла дело по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете Закарпатья

СБУ открыла дело по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете Закарпатья

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту размещения публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете "Карпаталия", где изображен ряд территорий Украины с принадлежностью Венгрии. Об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины (СБУ) в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

Сообщается, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства.

Распространение печатных материалов с таким изображением является публичным призывом к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следователями СБУ по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел призвало Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины инициировать уголовное производство по факту публикации союзом венгров сепаратистской иллюстрации в газете "Карпаталия" с принадлежностью Венгрии ряда территорий Украины.

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