В мае 87 из 100 операций с картами были безналичными, — НБУ

Национальный банк констатирует, что в мае текущего года 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"55,5% - именно столько составляла доля по объему безналичных операций с платежными картами по итогам мая 2020 года. По количеству показатель еще выше - 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в мае", - говорится в нем.

НБУ уточняет, что будет публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах.

Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее - ежеквартально).

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году количество незаконных и повлекших убытки действий с платежными картами сократилось на треть до 72 тыс. по сравнению с 2018 годом.

Национальный банк рекомендовал населению максимально перейти на безналичные расчеты на период карантина.