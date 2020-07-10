подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 17:48 209
Финансы 2020-07-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
В мае 87 из 100 операций с картами были безналичными, — НБУ

В мае 87 из 100 операций с картами были безналичными, — НБУ

Кира Молчанова
НБУ, Банки, Безналичный расчет, банковские карты
Банковская карта. Фото: humanstory.ru
Банковская карта. Фото: humanstory.ru

Национальный банк констатирует, что в мае текущего года 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"55,5% - именно столько составляла доля по объему безналичных операций с платежными картами по итогам мая 2020 года. По количеству показатель еще выше - 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в мае", - говорится в нем.

НБУ уточняет, что будет публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах.

Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее - ежеквартально).

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году количество незаконных и повлекших убытки действий с платежными картами сократилось на треть до 72 тыс. по сравнению с 2018 годом.

Национальный банк рекомендовал населению максимально перейти на безналичные расчеты на период карантина.

Больше новостей о: НБУ Банки Безналичный расчет банковские карты

Совет НБУ принял к сведению предложения правления ...
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только...
НБУ снизил лимит для переводов денег без идентифик...
Банк без предупреждения поднимает услуги за пользо...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok