Китай заявил о вспышке "неизвестной пневмонии" в Казахстане, которая смертоноснее, чем COVID-19

В Китае, где наблюдается новая вспышка эпидемии коронавируса, предупредили о появлении нового и неизвестного вида пневмонии в Казахстане, которая более смертоносная, чем коронавирус. Об этом сообщает CNN.

В частности, посольство Китая предупредили граждан о вспышке неизвестной пневмонии в Казахстане. Там подчеркнули, что от этого заболевания с начала года скончались 1 772 человек, в том числе, 628 смертей произошли только в июне. Некоторые из умерших были гражданами Китая

"Смертность от этого заболевания намного выше, чем у нового коронавируса. Департаменты здравоохранения страны проводят сравнительные исследования вируса пневмонии, но пока не обнаружили вирус", — подчеркнули в заявлении.

Согласно информации ведомство, количество новых случаев пневмонии выросло с середины июня по всей стране, а в некоторых местах власти сообщают о сотнях новых случаев в сутки.

Так, по информации посольства, с середины июня вспышки болезни зафиксированы в провинциях Атырау, Актобе, а также в городе Шымкент, где в общем зарегистрировали почти 500 новых случаев и более 30 критически больных пациентов.

В то же время, Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что информация о том, что в стране есть случаи "неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус", не соответствует действительности.

По информации "Радио Азаттык", в последние недели в Казахстане резко выросла заболеваемость пневмонией. У большинства пациентов выявляются симптомы коронавируса, но тест на COVID-19 дает отрицательный результат.

Медики заявляют, что вспышка пневмонии, не характерная для летнего сезона, связанного с распространением коронавируса. Власть косвенно это признала, включив в клинический протокол понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции" и начав назначать больным пневмонией такие же препараты, как и больным коронавирусом. Но в статистику инфицированных COVID-19 власть включает только тех, у кого коронавирус подтвержден ПЦР-тестами.

Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и резкого роста числа госпитализаций с пневмонией, власти с 5 июля ввели двухнедельный карантин. Приостановлена работа ряда предприятий сферы услуг, розничной торговли, действуют ограничения на передвижение, запрещены автобусные перевозки между городами и регионами.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и повреждает мозг и вызывает расстройство психики.

Тем временем, названы еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом.