подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Китай заявил о вспышке "неизвестной пневмонии" в Казахстане, которая смертоноснее, чем COVID-19
10 июля 2020, пятница, 17:02 1158
Мир 2020-07-10T19:00:03+03:00
Українські Новини
Китай заявил о вспышке "неизвестной пневмонии" в Казахстане, которая смертоноснее, чем COVID-19

Китай заявил о вспышке "неизвестной пневмонии" в Казахстане, которая смертоноснее, чем COVID-19

Елизавета Кесельман
Китай, Казахстан, Пневмония, Вспышка эпидемии, Новый вид пневмонии
Медик. Фото: pixabay
Медик. Фото: pixabay

В Китае, где наблюдается новая вспышка эпидемии коронавируса, предупредили о появлении нового и неизвестного вида пневмонии в Казахстане, которая более смертоносная, чем коронавирус. Об этом сообщает CNN.

В частности, посольство Китая предупредили граждан о вспышке неизвестной пневмонии в Казахстане. Там подчеркнули, что от этого заболевания с начала года скончались 1 772 человек, в том числе, 628 смертей произошли только в июне. Некоторые из умерших были гражданами Китая

"Смертность от этого заболевания намного выше, чем у нового коронавируса. Департаменты здравоохранения страны проводят сравнительные исследования вируса пневмонии, но пока не обнаружили вирус", — подчеркнули в заявлении.

Согласно информации ведомство, количество новых случаев пневмонии выросло с середины июня по всей стране, а в некоторых местах власти сообщают о сотнях новых случаев в сутки.

Так, по информации посольства, с середины июня вспышки болезни зафиксированы в провинциях Атырау, Актобе, а также в городе Шымкент, где в общем зарегистрировали почти 500 новых случаев и более 30 критически больных пациентов.

В то же время, Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что информация о том, что в стране есть случаи "неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус", не соответствует действительности.

По информации "Радио Азаттык", в последние недели в Казахстане резко выросла заболеваемость пневмонией. У большинства пациентов выявляются симптомы коронавируса, но тест на COVID-19 дает отрицательный результат.

Медики заявляют, что вспышка пневмонии, не характерная для летнего сезона, связанного с распространением коронавируса. Власть косвенно это признала, включив в клинический протокол понятие "вероятный случай коронавирусной инфекции" и начав назначать больным пневмонией такие же препараты, как и больным коронавирусом. Но в статистику инфицированных COVID-19 власть включает только тех, у кого коронавирус подтвержден ПЦР-тестами.

Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и резкого роста числа госпитализаций с пневмонией, власти с 5 июля ввели двухнедельный карантин. Приостановлена работа ряда предприятий сферы услуг, розничной торговли, действуют ограничения на передвижение, запрещены автобусные перевозки между городами и регионами.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и повреждает мозг и вызывает расстройство психики. 

Тем временем, названы еще два препарата, которые эффективны в борьбе с коронавирусом.

Больше новостей о: Китай Казахстан Пневмония Вспышка эпидемии Новый вид пневмонии

В Китае рассказали о ситуации с новой вспышкой кор...
В Казахстане зафиксирована первая смерть от корона...
Количество больных пневмонией выросло в 3 раза в с...
США в скором времени ожидают новую волну эпидемии ...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok