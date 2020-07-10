В Киеве абитуриентов незаконно удерживают в сборном пункте военкомата

В пятницу, 9 июля, возле Киевского местного и областного сборного пункта собрались родители абитуриентов, которых незаконно удерживают в сборном пункте. Наталья Хропачевская рассказала СМИ, что ее сын Игорь поступает на магистратуру, но из-за того, что пока нет результатов ВНО, его призвали. По ее словам, справку об экзамене в университете смогут предоставить не ранее 5 августа. Об этом сообщает "Страна".

По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили. "Мой сын хочет учиться, надеюсь, что его отпустят", - сказала Наталья, мама одного из абитуриентов. "Он писал заявление на отсрочку, но ему отказали", - добавила она.

Также по словам родителей, одно парня уже отпустили. "После всей шумихи в СМИ одного из удерживаемых отпустили", - рассказала Наталья.

Мать 20-летного Дениса Заховавко рассказала, что ее сын учился в колледже, но когда пришел выписываться в венкомат, его обязали пройти медкомиссию. Она добавила, что, скорее всего, врачи его не осматривали "как полагается", так как у Дениса имеются проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, его удерживают в военкомате. Мама сообщила, что сын связался с ней и рассказал, что в сборный пункт приедет кто-то из Офиса президента с проверкой.

Некоторые родители плачут там же.

Некоторые родители отчаялись и не могут сдержать слез, зная, что их детей могут призвать в армию. Фото: "Страна"

Спустя час абитуриентов Георгия Вашапидзе и Игоря Дрозду, который пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ, выпустили из военкомата.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству бороны и Министерству образования и науки урегулировать призыв выпускников школ на срочную военную службу.