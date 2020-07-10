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10 июля 2020, пятница, 16:21 221
Технологии 2020-07-10T16:21:45+03:00
Українські Новини
Названа причина сбоя работы приложений на устройствах Apple по всему миру

Названа причина сбоя работы приложений на устройствах Apple по всему миру

Елизавета Кесельман
Apple, Facebook, Ошибка, iOS, сбой в системе, SDK, Сбой работы
iOS, Apple. Фото: pixabay
iOS, Apple. Фото: pixabay

В пятницу, 10 июля, во многих странах на устройствах Apple перестали работать популярные в использовании приложения, такие, как Viber, monobank, Privat24, Waze, ТikTok, Spotify, Pinterest, Tinder. Причиной выведения из строя приложений на iOS стала ошибка в SDK (software development kit) Facebook. Об этом сообщает издание itc.ua

Как сообщается, ситуация обусловлена ошибкой в SDK Facebook, что уже случалось в мае.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных сервисов, первые сообщения о выведении из строя начали поступать примерно в 13:00 (по киевскому времени). 

В то же время, в Facebook уже отреагировали и заявили, что занимаются решением проблемы. В прошлый раз, когда подобного рода сбой возник в мае, разработчики устранили проблемы в тот же день.

Как сообщали Українські Новини, Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой. 

Также в начане июня в приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могли воспользоваться услугами онлайн.

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