Названа причина сбоя работы приложений на устройствах Apple по всему миру

В пятницу, 10 июля, во многих странах на устройствах Apple перестали работать популярные в использовании приложения, такие, как Viber, monobank, Privat24, Waze, ТikTok, Spotify, Pinterest, Tinder. Причиной выведения из строя приложений на iOS стала ошибка в SDK (software development kit) Facebook. Об этом сообщает издание itc.ua

Как сообщается, ситуация обусловлена ошибкой в SDK Facebook, что уже случалось в мае.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных сервисов, первые сообщения о выведении из строя начали поступать примерно в 13:00 (по киевскому времени).

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering — Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020

В то же время, в Facebook уже отреагировали и заявили, что занимаются решением проблемы. В прошлый раз, когда подобного рода сбой возник в мае, разработчики устранили проблемы в тот же день.

Как сообщали Українські Новини, Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой.

Также в начане июня в приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могли воспользоваться услугами онлайн.