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10 июля 2020, пятница, 15:54 1299
Экономика 2020-07-10T16:30:16+03:00
Українські Новини
Водителя грузовика в Киеве оштрафовали на €6,5 тысяч за превышение веса в 22 тонны

Водителя грузовика в Киеве оштрафовали на €6,5 тысяч за превышение веса в 22 тонны

Ольга Фандорина
Штраф, весовой контроль, Габаритно-весовой контроль, Перегруз, Плата за перегруз
Фура. Фото: pixabay
Фура. Фото: pixabay

Пока за сутки водителям грузовиков насчитали €26,5 тыс. платы за перегруз, правоохранители оштрафовали водителя грузовика на 6,5 тыс. евро за превышение веса машины на 22 тонны в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Сегодня зафиксирован рекордный штраф 6 500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую", - сказано в нем.

Отмечается, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36 км. трассы "Киев - Чоп", 7 км. трассы "Киев - Одесса", с. Подснежники по ул. Броварской, на пересечении ул. Кольцевая и Барского и на Столичном шоссе.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

Также Президент поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.

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