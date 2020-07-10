Водія вантажівки в Києві оштрафували на €6,5 тисяч за перевищення ваги в 22 тонни

Правоохоронці оштрафували водія вантажівки на 6,5 тис. євро за перевищення ваги машини на 22 тонни в Києві після того, як за добу водіям вантажівок нарахували €26,5 тис. плати за перевантаження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Сьогодні зафіксований рекордний штраф 6 500 євро в пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника становив 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеного. Маршрут вантажівки мав пролягати з Київської області в Полтавську", - сказано в ньому.

Наголошується, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють в цілодобовому режимі на всіх в'їздах у столицю: 36 км. траси "Київ - Чоп", 7 км. траси "Київ - Одеса", с. Проліски по вул. Броварський, на перетині вул. Кільцева та Барського і на Столичному шосе.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МВС запустило систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області.