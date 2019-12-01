Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом: сколько больных в Украине

Ежегодно, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, которая вызвана распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Українські Новини расскажут, какая ситуация со СПИДом в Украине.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины в 2018 году было зарегистрировано на 0,52 процента меньше новых случаев ВИЧ, чем в 2017 году. В 2012 году темпы эпидемии уже снижались - на 2 процента. Но с началом широкомасштабного гуманитарного кризиса в 2013-2014 годах ситуация резко ухудшилась. А после потери контроля над частью территории страны было невозможно сравнивать данные статистики с данными предыдущих лет. Начиная с 2016 года в Украине начался новый статистический отсчет для оценки темпов распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа.

В 2018 году в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 18 098 новых случаев ВИЧ-инфекции (по сравнению с 18 193 случаями 2017 года), из них 2428 детей до 14 лет. Всего с 1987 года в Украине официально зарегистрировано 333 716 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа в Украине умерло 48 456 человек. Наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией регионами являются Днепропетровская, Одесская, Донецкая области, а также Киев.

Фото: Фонд Елены Пинчук

В 2018 году впервые было зафиксировано снижение темпов эпидемии (на 0,52 процента) уже на новой статистической базе - без учета данных из Крыма и неподконтрольных Украины районов Донецкой и Луганской областей.



Как сообщали Українські Новини, победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст призналась, что заражена ВИЧ.