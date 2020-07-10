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10 июля 2020, пятница, 14:16 422
Кабмин 2020-07-10T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил на должность вице-премьера по промышленности экс-председателя Госкосмоса Уруского

Кабмин предложил на должность вице-премьера по промышленности экс-председателя Госкосмоса Уруского

Анна Рудык
Кабмин, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Денис Шмыгаль, Олег Уруский
Олег Уруский. Фото: Радио Свобода
Олег Уруский. Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить вице-премьер министром - министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского.

Соответствующий проект постановления №3827 зарегистрирован в Раде 10 июля, передают Українськi Новини.

57-летний Уруский в 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

С 2000 по 2003 год занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а с 2003 по 2005 год возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.

В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

С января по август 2015 года Уруский возглавлял Госкосмос.

В апреле 2020 года он был назначен директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля Кабмин назначил председателем Госводагентства Валентина Шлихту

Также Кабмин назначил первым заместителем министра иностранных дел бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову.

Больше новостей о: Кабмин Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Денис Шмыгаль Олег Уруский

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