Пекин снова закрывают на жесткий карантин из-за новой волны коронавируса

На днях, столицу Китая Пекин закрыли на выезд из-за новых случаев коронавируса. Тем временем, власти снова вводят жесткий карантин, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса. Об этом сообщает российская служба ВВС.

Как отмечается, в среду в городе заболел Covid-19 еще 31 человек, а за последние семь дней - 137.

До этого столица прожила 57 дней без единого случая местного заражения. Вирус выявлялся только у приезжих.

Считается, что источником новой вспышки стал огромный оптовый рынок "Синьфади", через который поступает около 80% потребляемых в 21-миллионном городе мяса и овощей.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один - квартал Хуасян рядом с рынком - зоной высокого риска.

Так, жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

При этом пройти его сложно: в трех лабораториях Би-би-си сообщили, что запись закрыта до июля. Перед другими лабораториями стоят очереди.

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Снова закрыты школы, плавательные бассейны и фитнес-клубы, отменены спортивные соревнования.

Дороги открыты, предприятия и компании работают в обычном режиме.

"Рестораны, спорт, переполненные поезда - мы купались в удовольствиях нормальной жизни. И вот на тебе!" - пишет корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти вводят ограничения выборочно, и ситуация в разных частях города, по словам нашего корреспондента, сильно разнится. Другое важное отличие от февраля нынешнего года - бизнес, правительственные учреждения и производство не закрываются.

"Возможно, поэтому все уверены, что ситуацию удастся взять под контроль и не допустить полномасштабной второй волны", - сообщает Стивен Макдоннелл.

Как сообщали Українські Новини, ранее в городе Баодин, расположенном недалеко от Пекина ввели военное положение из-за новых случаев коронавирусной инфекции.

Тем временем, Украина установила два антирекорда по коронавирусу.