В Сербии проходят "сидячие митинги" против усиления карантина

Митинги в Сербии против усиления карантина все более набирают обороты и вышли за пределы Белграда. Уже третий день в стране проходят забастовки, которые после попыток митингующих штурмовать параламент столицы, резко перешли в "сидячий" формат. Об этом сообщает "Балканський оглядач".

Как отмечается, на этот раз участники устроили масштабную "сидячую акцию" на площадях и улицах.

Сообщается, что протесты проходили в столице Белграде, а также в Новом Саде, Вранье, Нише, Крагуеваце, Чачаке, Зренянине, Крушеваце и Кралеве.

Тем временем, отмечается, что уже с сегодняшнего начинает действовать усиленый карантин в Белграде. Комендантский час не введен, зато запрещены общественные собрания численностью более 10 человек, как в помещении, так и на улице; количество людей, которые могут находиться в одном помещении, ограничена и зависит от размера помещения. Все заведения и учреждения, которые работают в закрытых пространствах, имеют прекращать работу в 21:00.

По последним данным, число активных случаев коронавируса в Сербии составляет 3339, 352 человека умерли.

Больницы в Белграде заполнены, и больных COVID-19 отправляют в медицинские учреждения за пределами столицы.

Как сообщали Українські Новини, сербские СМИ обвинили Украину в причастности к митингам в Белграде из-за усиления карантина, сообщив о "наемниках из Украины", которые протестуют в Белграде.