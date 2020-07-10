подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Сербии проходят "сидячие митинги" против усиления карантина
10 июля 2020, пятница, 11:04 179
Мир 2020-07-10T14:00:04+03:00
Українські Новини
В Сербии проходят "сидячие митинги" против усиления карантина

В Сербии проходят "сидячие митинги" против усиления карантина

Елизавета Кесельман
Сербия, усиление карантина, Митинги в Сербии, Протесты в Белграде

Митинги в Сербии против усиления карантина все более набирают обороты и вышли за пределы Белграда. Уже третий день в стране проходят забастовки, которые после попыток митингующих штурмовать параламент столицы, резко перешли в "сидячий" формат. Об этом сообщает "Балканський оглядач".

Как отмечается, на этот раз участники устроили масштабную "сидячую акцию" на площадях и улицах. 

Сообщается, что протесты проходили в столице Белграде, а также в Новом Саде, Вранье, Нише, Крагуеваце, Чачаке, Зренянине, Крушеваце и Кралеве.

Тем временем, отмечается, что уже с сегодняшнего начинает действовать усиленый карантин в Белграде. Комендантский час не введен, зато запрещены общественные собрания численностью более 10 человек, как в помещении, так и на улице; количество людей, которые могут находиться в одном помещении, ограничена и зависит от размера помещения. Все заведения и учреждения, которые работают в закрытых пространствах, имеют прекращать работу в 21:00.

 

По последним данным, число активных случаев коронавируса в Сербии составляет 3339, 352 человека умерли.

Больницы в Белграде заполнены, и больных COVID-19 отправляют в медицинские учреждения за пределами столицы.

Как сообщали Українські Новини, сербские СМИ обвинили Украину в причастности к митингам в Белграде из-за усиления карантина, сообщив о "наемниках из Украины", которые протестуют в Белграде.

Больше новостей о: Сербия усиление карантина Митинги в Сербии Протесты в Белграде

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Новости
Коллектив "Электротяжмаша" в третий раз просят Зеленского спасти завод 13:51
Железнодорожные больницы могут стать частными структурами, – "Укрзализныця" 13:45
Новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день, - медиаюрист 13:33
Доступная ипотека даст мотивацию украинцам работать в Украине, а не за границей, – Зубик 13:30 Видео
Каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина 13:13
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok