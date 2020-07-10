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10 июля 2020, пятница, 10:40 145
Общество 2020-07-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве с утра снова образовались тянучки. Карта самых загруженных дорог

В Киеве с утра снова образовались тянучки. Карта самых загруженных дорог

Ирина Николенко
Киев, Пробки, Дороги, Тянучки, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве ежедневно продолжают образовываться тянучки и пробки, самые загруженные дороги по состоянию на 10.30 наблюдаются в центре столицы и на проспекте Победы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, тянучки образовались на улице Вадима Гетмана, бульваре Тараса Шевченко.

Тянучки в центре города. Карта: Google MapsТянучки в центре города. Карта: Google Maps

Также тянучки наблюдаются на улице Елены Телиги, проспекте Победы. Кроме того, перекрыты для транспортного движения проспект Любомира Гузара и Леся Курбаса.

Тянучка на проспекте Победы. Карта: Google MapsТянучка на проспекте Победы. Карта: Google Maps

Также перекрыто транспортное движение на улице Леси Украинки. На трассе Е95 и Большой Окружной дороге образовались тянучки.

Тянучка на Большой Окружной дороге. Карта: Google MapsТянучка на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, по данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, в рейтинге транспортных пробок Киев обогнал 20-миллионный Мехико и переместился с 13 на 12 место.

Кроме того, из-за пробок в Киеве в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.

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