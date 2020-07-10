В Киеве с утра снова образовались тянучки. Карта самых загруженных дорог

В Киеве ежедневно продолжают образовываться тянучки и пробки, самые загруженные дороги по состоянию на 10.30 наблюдаются в центре столицы и на проспекте Победы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини. Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, тянучки образовались на улице Вадима Гетмана, бульваре Тараса Шевченко. Тянучки в центре города. Карта: Google Maps Также тянучки наблюдаются на улице Елены Телиги, проспекте Победы. Кроме того, перекрыты для транспортного движения проспект Любомира Гузара и Леся Курбаса. Тянучка на проспекте Победы. Карта: Google Maps Также перекрыто транспортное движение на улице Леси Украинки. На трассе Е95 и Большой Окружной дороге образовались тянучки. Тянучка на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps Ранее Українські Новини сообщали, по данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, в рейтинге транспортных пробок Киев обогнал 20-миллионный Мехико и переместился с 13 на 12 место. Кроме того, из-за пробок в Киеве в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.