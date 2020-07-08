Бульвар Тараса Шевченко "застрял" в пробке. Где самые загруженные дороги

В Киеве ежедневно продолжают образовываться тянучки и пробки, самые загруженные дороги по состоянию на 12.30 наблюдаются в центре столицы и на Бульваре Тараса Шевченко. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, на бульваре Тараса Шевченко водители застряли в пробке, движение задерживается на 22 минуты, а на проспекте Победы – на 19 минут. Также тянучки наблюдаются на улицах Саксаганской, Жилянской.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Из-за ремонтных работ, образовалась пробка на Северном мосту с задержкой движения в 13 минут. Также длинная тянучка образовалась на улице Набережно-Крещатицкая.

Тянучка на Северном мосту. Карта: Google Maps

Также тянучка образовалась в Печерском районе Киева – на бульваре Леси Украинки и Дружбы народов.

Тянучки в Печерском районе. Карта: Google Maps

Также с утра митингующие перекрыли мост Метро в Киеве.

Но сейчас движение на мосту Метро восстановлено.

Ранее Українські Новини сообщали, всемирно известная компания по исследованию дорожного трафика TomTom обнародовала рейтинг транспортных пробок, согласно которому, Киев обогнал 20-миллионный Мехико и переместился с 13 на 12 место.

Из-за пробок в Киеве в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.