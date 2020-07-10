"Арселор Миттал Кривой Рог" прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии на 11% для предприятия

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область) прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии для комбината на 11% после возможного увеличения Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2,1 раза до 32,8 коп./кВт-ч, что приведет к дополнительным затратам комбината в размере 2 млн долларов/месяц.

Об этом говорится в сообщении комбината, передают Українські Новини.

"Арселор Миттал Кривой Рог" оценивает удорожание стоимости электроэнергии для предприятия на уровне 11% вследствие возможного пересмотра тарифов НКРЭКУ... повышение грозит существенно осложнить работу предприятий горно-металлургического комплекса Украины, которые являются одними из ключевых потребителей электроэнергии", – говорится в нем.

Отмечается, что доля горно-металлургического комбината (ГМК) по потреблению электроэнергии составляет 46% от всей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта в целом.

При этом ГМК остается основной составляющей индустриального комплекса Украины, обеспечивая почти 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более 30 млрд гривен отчислений в бюджеты всех уровней и около 600 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей).

"Среднемесячный объем закупки электроэнергии в "Арселор Миттал Кривой Рог" составляет более 300 млн киловатт-час в зависимости от объемов производства и загрузки основных агрегатов. Любое повышение тарифов на передачу электроэнергии обусловит крайне негативные последствия для нашей компании. Это решение НКРЭКУ принесет предприятию дополнительные затраты на уровне 2 млн долларов в месяц, что, соответственно, отрицательно повлияет на нашу конкурентоспособность и себестоимость конечной продукции", – отметил начальник управления закупок сырья и энергоресурсов "Арселор Миттал Кривой Рог" Станислав Ги.

Также он добавил, что рост тарифов на передачу электроэнергии ставит производителей стали в проигрышное положение, что, в свою очередь, негативно отразится и на экономике Украины в целом.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.

В Украине цены на электроэнергию выше, чем в европейских странах. Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен/Мвт-ч до 1 474 гривны/Мвт-ч.