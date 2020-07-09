Шквальный ветер, грозы и град. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Сегодня ночью, 9 июля, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами с градом и шквалами. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что погода ухудшится в восточных и Днепропетровской областях.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также 9 июля, при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить последующее затопление, а на р. Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратневского i Старовыжевского районов Волынской области.

Кроме того, 9 июля на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл.) ожидается продолжение постепенного подъема уровня воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями. Возможен начальный выход воды на заводь.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.