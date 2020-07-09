После резкого похолодания вернется адская жара. Прогноз погоды на 10 июля

10 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов; в Сумской и Черниговской областях ночью +8…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северо-восточный, в Одесской и Николаевской областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

9 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +22…+25 градусов, в Азовском море +25…+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ночью 9 июля в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами с градом и шквалами.

Также Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.