Сегодня отмечают Ивана Купала: традиции и народные приметы

Ежегодно Ивана Купала традиционно отмечают 7 июля, в связи с чем в Киеве состоялись праздничные мероприятия. С этим праздником связывают много народных примет и традиций, передают Українські Новини. История праздника 7 июля отмечают два праздника: православные христиане чтят память Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Он предсказал пришествие в мир Иисуса Христа, а затем и крестил Сына Божьего в водах Иордана. Также сегодня в народе отмечают Ивана Купала, которое дошло до нашего времени с языческих верований. Староверы приурочивали этот праздник славянскому богу Ярилу, который считался покровителем солнца и всего живого. Народные приметы и традиции Считается, что в этот день вся нечисть вылезает наружу. Поэтому нужно быть особенно осторожным. Также нельзя далеко уходить от людей и жилых домов – может похитить леший. В этот день запрещается заплывать далеко, считается, что русалки могут потянуть на дно водоема. Если в этот день кукушка кукует – стоит ожидать холодную осень. Если в этот день увидеть змею, надо ожидать беду. Также утром на Ивана Купала нужно умываться росой или водой из колодца. Считалось, что только в этот день она обладает целебной силой. Также в народе верили, что женщины, умываясь такой водой, становятся красивее, а мужчины сильнее. Ранее Українські Новини сообщали, в июле в украинцев не будет дополнительных выходных дней, поэтому придется работать все будние дни – всего будет 23 рабочих и 8 выходных дней. До конца июля в Украине ожидается аномальная жара с сильными ливнями. Похолодание ожидается только в конце месяца.