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07 июля 2020, вторник, 05:45 66
Lifestyle 2020-07-07T05:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают Ивана Купала: традиции и народные приметы

Сегодня отмечают Ивана Купала: традиции и народные приметы

Ирина Николенко
Ивана Купала, Народные приметы, какой сегодня день, Праздники 2020, какой сегодня праздник
Ивана Купала 2020
Ивана Купала 2020

Ежегодно Ивана Купала традиционно отмечают 7 июля, в связи с чем в Киеве состоялись праздничные мероприятия. С этим праздником связывают много народных примет и традиций, передают Українські Новини.

История праздника

7 июля отмечают два праздника: православные христиане чтят память Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Он предсказал пришествие в мир Иисуса Христа, а затем и крестил Сына Божьего в водах Иордана.

Также сегодня в народе отмечают Ивана Купала, которое дошло до нашего времени с языческих верований. Староверы приурочивали этот праздник славянскому богу Ярилу, который считался покровителем солнца и всего живого.

Народные приметы и традиции

Считается, что в этот день вся нечисть вылезает наружу. Поэтому нужно быть особенно осторожным.

Также нельзя далеко уходить от людей и жилых домов – может похитить леший.

В этот день запрещается заплывать далеко, считается, что русалки могут потянуть на дно водоема.

Если в этот день кукушка кукует – стоит ожидать холодную осень.

Если в этот день увидеть змею, надо ожидать беду.

Также утром на Ивана Купала нужно умываться росой или водой из колодца. Считалось, что только в этот день она обладает целебной силой.

Также в народе верили, что женщины, умываясь такой водой, становятся красивее, а мужчины сильнее.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле в украинцев не будет дополнительных выходных дней, поэтому придется работать все будние дни – всего будет 23 рабочих и 8 выходных дней.

До конца июля в Украине ожидается аномальная жара с сильными ливнями. Похолодание ожидается только в конце месяца.

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