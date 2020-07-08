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08 июля 2020, среда, 14:29 581
Внешняя политика 2020-07-08T14:45:01+03:00
Українські Новини
Великобритания передала Госпогранслужбе 10 квадрокоптеров на 1,2 млн гривен

Великобритания передала Госпогранслужбе 10 квадрокоптеров на 1,2 млн гривен

Анна Рудык
Госпогранслужба, квадрокоптер, Закупка квадрокоптеров
Квадрокоптер. Фото: pixabay
Квадрокоптер. Фото: pixabay

Великобритания передала Государственной пограничной службе 10 квадрокоптеров общей стоимостью более 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Десять новых квадрокоптер DJI MAVIC различных модификаций, общей стоимостью более 1,2 млн гривен, отправляются на охрану украинской государственной границы", - сказано в нем.

Отмечается, что современная техника, которая позволяет днем ​​и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, получена в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы и Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине.

Британская сторона также обеспечит обучение персонала Госпогранслужбы по эффективному использованию полученной техники.

Указано, что беспилотники могут вести запись в формате 4К с высоты до 6 километров.

Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе.

"Новые дроны отправляются на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Там пограничники - операторы беспилотников - будут учиться эксплуатировать современную технику и, в дальнейшем, контролировать с воздуха тот или иной участок госграницы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Словакия передала для нужд пункта пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) 3 автомобиля Mercedes Benz Sprinter скорой помощи в качестве гуманитарной помощи.

Также катера Island, которые США передали Украине, вошли в состав ВМС.

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