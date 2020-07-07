подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Англии снова закрывают пабы из-за коронавируса у клиентов
07 июля 2020, вторник, 16:03 361
Мир 2020-07-07T16:33:23+03:00
Українські Новини
В Англии снова закрывают пабы из-за коронавируса у клиентов

В Англии снова закрывают пабы из-за коронавируса у клиентов

Елизавета Кесельман
Великобритания, Англия, Коронавирус в Британии, Закрытие заведений, повторный карантин
Бар. Фото: pixabay.com
Бар. Фото: pixabay.com

После того, как Великобритания перешла к новому этапу послабления карантина, где разрешили открыть пабы и рестораны, в стране их снова начали массово закрывать из-за обнаружения коронавируса у некоторых клиентов. Об этом сообщает ВВС. 

Отмечается, что как минимум трем пабам, только возобновив работу, пришлось временно закрыться после того, как у их недавних клиентов подтвердили коронавирус.

Одному из заведений клиент позвонил лично и предупредил, что у него обнаружили  COVID-19.

Еще в одном заведении коронавирус подтвердили среди контактов семьи одного из сотрудников.

Работники теперь ожидают результатов теста и пытаются предупредить о риске заражения своих клиентов. Помещение учреждений продезинфицировать.

Согласно "посткарантинным правилам", пабам рекомендуют записывать время пребывания своих клиентов и их контакты и хранить эту информацию в течение 21 дня - на случай, если потом нужно будет предупредить их о риске заражения.

Как сообщали Українські Новини, Черногория снова возвращает карантин после объявления окончания эпидемии коронавируса.

Больше новостей о: Великобритания Англия Коронавирус в Британии Закрытие заведений повторный карантин

После трех месяцев карантина в Англии заработали п...
Британия отменит карантин для туристов из 75 стран...
Британия вводит двухнедельную обсервацию для всех ...
Крафтовые пивоварни могут закрыть до 25% пабов из-...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд
Новости
Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре" 16:35
Власть должна поменять подход и переговорщиков, чтобы добиться успеха в "нормандском формате", – Бойко 16:34
Депутаты 5 фракций и групп требуют от Президента, Премьера и НОТУ не закрывать "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:32 Документ
Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню 16:30
Трудовой коллектив "Сумыхимпрома" просит Зеленского разобраться в ситуации с импортом минудобрений 16:22
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok