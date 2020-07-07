В Англии снова закрывают пабы из-за коронавируса у клиентов

После того, как Великобритания перешла к новому этапу послабления карантина, где разрешили открыть пабы и рестораны, в стране их снова начали массово закрывать из-за обнаружения коронавируса у некоторых клиентов. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что как минимум трем пабам, только возобновив работу, пришлось временно закрыться после того, как у их недавних клиентов подтвердили коронавирус.

Одному из заведений клиент позвонил лично и предупредил, что у него обнаружили COVID-19.

Еще в одном заведении коронавирус подтвердили среди контактов семьи одного из сотрудников.

Работники теперь ожидают результатов теста и пытаются предупредить о риске заражения своих клиентов. Помещение учреждений продезинфицировать.

Согласно "посткарантинным правилам", пабам рекомендуют записывать время пребывания своих клиентов и их контакты и хранить эту информацию в течение 21 дня - на случай, если потом нужно будет предупредить их о риске заражения.

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