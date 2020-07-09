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09 июля 2020, четверг, 11:03 495
Судебная власть 2020-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ

КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Ирина Николенко
Конституционный суд, Народные депутаты, НАБУ, судебная власть, Артем Сытник
Артем Сытник. Фото: genplanua
Артем Сытник. Фото: genplanua

Конституционный Суд начал рассмотрение представления 51 депутата Верховной Рады, которые просят КС признать неконституционным назначение Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Заседание началось в 10:00, передают Українськi Новини.

На заседание не явился один из авторов конституционного представления депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга народа"), а также представитель Президента.

При этом на заседание пришла представитель Рады в КС Ольга Совгыря.

Судья-докладчик по делу Александр Тупицкий.

КС решил рассматривать дело в форме письменного слушания и перешел к закрытой части для вынесения решения по этому представлению.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в мае составила 47 230 гривен.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в антисемитизме. Он попросил Президента Украины Владимира Зеленского разобраться с преследованием и притеснением членов еврейской общины.

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КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ
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