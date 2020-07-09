КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Конституционный Суд начал рассмотрение представления 51 депутата Верховной Рады, которые просят КС признать неконституционным назначение Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Заседание началось в 10:00, передают Українськi Новини.

На заседание не явился один из авторов конституционного представления депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга народа"), а также представитель Президента.

При этом на заседание пришла представитель Рады в КС Ольга Совгыря.

Судья-докладчик по делу Александр Тупицкий.

КС решил рассматривать дело в форме письменного слушания и перешел к закрытой части для вынесения решения по этому представлению.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в мае составила 47 230 гривен.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в антисемитизме. Он попросил Президента Украины Владимира Зеленского разобраться с преследованием и притеснением членов еврейской общины.