КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Конституционный Суд начал рассмотрение представления 51 депутата Верховной Рады, которые просят КС признать неконституционным назначение Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Заседание началось в 10:00, передают Українськi Новини. На заседание не явился один из авторов конституционного представления депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга народа"), а также представитель Президента. При этом на заседание пришла представитель Рады в КС Ольга Совгыря. Судья-докладчик по делу Александр Тупицкий. КС решил рассматривать дело в форме письменного слушания и перешел к закрытой части для вынесения решения по этому представлению. Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в мае составила 47 230 гривен. Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в антисемитизме. Он попросил Президента Украины Владимира Зеленского разобраться с преследованием и притеснением членов еврейской общины.