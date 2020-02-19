Кабмин назначил первым зампредседателя Фонда госимущества Антоненко

Кабинет Министров назначил 41-летнего депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко на должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества, который с сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко.

Об этом в своем канале в мессенджере Telegram сообщил Алексей Гончаренко, передают Українськi Новини.

Антоненко — депутат Киевского городского совета 8-го созыва от партии "Самопомич", с 1-го декабря 2015 года — глава комиссии по вопросам собственности Киевсовета.

Родился 9 декабря 1978 года, юрист, работал в таких юркомпаниях как Шевченко, Дидковский и партнеры (сейчас "Астерс"), Саенко, Харенко.

С января 2015 по сентябрь 2015 года — директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд государственного имущества отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.

Фонд государственного имущества готовит к продаже три украинских морских торговых порта — "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".