В Киеве на стройплощадке метро на Виноградарь кран "прилег" на бок

Пока Киев каждый день замирает в пробках, на площадке "Киевметростроя", где ведется строительство метро на Виноградарь, произошла внештатная ситуация – упал строительный автокран.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На фото видно, как кран лежит на боку над котлованом. "Стрела" крана опирается о край ямы. Вокруг стоят люди.

Детали инцидента пока неизвестны.

По предварительным данным, никто из рабочих не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября 2019 года первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что в ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит.

19 марта 2019 года Кличко прогнозировал, что 2 станции метро на жилом массиве Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

5 ноября 2018 года Кличко заявил, что в 2019 году будут восстановлены проекты строительства метро на Виноградарь и Троещину.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для железной дороги и метро в Киеве.