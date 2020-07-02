Киев продолжают "сковывать" пробки и тянучки. Карта самых загруженных дорог

Каждый день Киев продолжают сковывать тянучки и заторы, по состоянию на 2 июля в столице с утра затруднено движение на проспекте Победы, Степана Бандеры, Северном мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, в центре Киева с утра образовались тянучки и пробки. Так, движение затруднено на Владимирском спуске, улицах Жилянская и Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы и Воздухофлотском.

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также пробка образовалась на Северном мосту с задержкой движения в 23 минуты и на проспекте Степана Бандеры – в 19 минут.

Пробка на Северном мосту. Карта: Google Maps

На Голосеевском проспекте образовалась тянучка. На выезде из Киева, на Большой Окружной дороге образовалась транспортная пробка с задержкой движения в 32 минуты.

Пробка на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, Киев обогнал 20-миллионный Мехико в рейтинге транспортных пробок и переместился с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

В 2019 году среднестатистический водитель Киева провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.