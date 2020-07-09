У Києві на будмайданчику метро на Виноградар кран "ліг" на бік

На майданчику "Київметробуду", де ведеться будівництво метро на Виноградар, сталася позаштатна ситуація – впав будівельний автокран, поки Київ кожен день завмирає в пробках.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" Facebook.

На фото видно, як кран лежить на боці над котлованом. "Стріла" крана спирається на край ями. Навколо стоять люди.

Деталі інциденту поки невідомі.

За попередніми даними, ніхто з робітників не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня 2019 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що в найближче десятиліття метро на Троєщині чекати не варто.

19 березня 2019 року Кличко прогнозував, що 2 станції метро на житловому масиві Виноградар будуть відкриті в грудні 2021 року.

5 листопада 2018 року Кличко заявив, що в 2019 році будуть відновлені проєкти будівництва метро на Виноградар і Троєщину.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для залізниці та метро в Києві.