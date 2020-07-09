Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца

В то время, как средний показатель летальности от коронавируса в Украине составляет менее 3%, в январе-апреле в Украине умерли 195 287 человек, в том числе от заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 252 человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

В том числе у 242 человек вирус был идентифицирован, а у 10 – нет.

За это же время от болезни органов дыхания умерло 4 345 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 2 358).

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения – 133 560 человек (из них 92 141 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 26 107 человек (из них от злокачественных – 25 877).

От внешних причин умерло 9 252 человека (из них от преднамеренного самоповреждения – 1 860, от транспортных несчастных случаев – 1 116, от отравления алкоголем - 872, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 485).

От болезней органов пищеварения умерли 7 810 человек (из них от алкогольной болезни печени – 627).

От неклассифицированных в других рубриках симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях умерли 6 674 человек.

От инфекционных и паразитарных болезней - 2 659 человек (от туберкулеза - 1 168, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 1 124).

От болезней нервной системы – 1 519 человек.

Отмечается, что информация Госстата дана без учета временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Госстата, в январе-марте в Украине умерли 149 064 человек, в том числе от коронавирусной инфекции 9 человек.

Ранее Госстат засекретил причины смерти людей на карантине.

Тем временем, Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.