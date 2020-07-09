"Слуги народа" хотят ввести страхование пациентов от халатности врача

После того, как в Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19, 12 депутатов предлагают Верховной Раде ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответственности представителей медицинских профессий.

Соответствующий законопроект № 2445-д был зарегистрирован в парламенте 3 июля, передают Українськi Новини.

Соответствующее предложения содержится в переходных положениях документа.

Согласно документу, предлагается расширить список обязательных видов страхования страхованием гражданско-правовой ответственности представителей медицинских профессий.

Среди инициаторов законопроекта - депутаты Рады от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Оксана Дмитриева, Сергей Кузьминых, член депутатской группы "Партия "За будущее" Ярослав Дубневич, внефракционный депутат Олесь Довгий.

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