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09 июля 2020, четверг, 19:45 57
Верховная Рада и партии 2020-07-09T19:46:11+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" хотят ввести страхование пациентов от халатности врача

"Слуги народа" хотят ввести страхование пациентов от халатности врача

Надежда Комендантова
страхование, Медики, пациенты, Смерти пациента, Страхование для медиков
Страховки. Фото: dm-tour.com.ua
Страховки. Фото: dm-tour.com.ua

После того, как в Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19, 12 депутатов предлагают Верховной Раде ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответственности представителей медицинских профессий.

Соответствующий законопроект № 2445-д был зарегистрирован в парламенте 3 июля, передают Українськi Новини.

Соответствующее предложения содержится в переходных положениях документа.

Согласно документу, предлагается расширить список обязательных видов страхования страхованием гражданско-правовой ответственности представителей медицинских профессий.

Среди инициаторов законопроекта - депутаты Рады от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Оксана Дмитриева, Сергей Кузьминых, член депутатской группы "Партия "За будущее" Ярослав Дубневич, внефракционный депутат Олесь Довгий.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве огласили подозрение врачу, у которого от липосакции умерла пациентка.

В 2017 прокуратура сообщила стоматологу в Киевской области о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за того, что она при удалении зуба сломала пациенту челюсть.

Тем временем, украинцам для путешествия в Турцию с 1 июля необходимо оформить страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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