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22 мая 2019, среда, 15:59 331
Происшествия 2019-05-22T16:15:22+03:00
Українські Новини
В Киеве огласили подозрение врачу, у которого от липосакции умерла пациентка

В Киеве огласили подозрение врачу, у которого от липосакции умерла пациентка

Прокуратура Киева сообщила о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, из-за халатности которого умерла пациентка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что смертельная операция была проведена в клинике, расположенной в Печерском районе столицы в феврале 2017 года. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы.

"Комиссионная экспертиза подтвердила, что между оперативным вмешательством и смертью 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде," - говорится в сообщении.

Хирургу инкриминируется статья "ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного" УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 прокуратура сообщила стоматологу в Киевской области о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за того, что она при удалении зуба сломала пациенту челюсть. В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина.

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