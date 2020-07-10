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10 июля 2020, пятница, 06:15 251 Инфографика
Экономика 2020-07-10T08:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ за день направил на финансирование пенсий 2,7 млрд гривен

ПФУ за день направил на финансирование пенсий 2,7 млрд гривен

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, выплата пенсий
Пенсия
Пенсия

В то время, как пенсии в Украине снова повысят, Пенсионный фонд Украины 9 июля направил на финансирование пенсий еще 2,7 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. 

"9 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении. 

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,8 миллиарда гривен. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. 

Выплата пенсий. Инфографика: Пенсионный фондВыплата пенсий. Инфографика: Пенсионный фонд


Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.

Кроме того, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии. Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

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