ПФУ за день направил на финансирование пенсий 2,7 млрд гривен

В то время, как пенсии в Украине снова повысят, Пенсионный фонд Украины 9 июля направил на финансирование пенсий еще 2,7 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.



"9 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.



С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 14,8 миллиарда гривен. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Выплата пенсий. Инфографика: Пенсионный фонд



Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.



Кроме того, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии. Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.



Тем временем до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.