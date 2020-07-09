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09 июля 2020, четверг, 17:53 322 Инфографика
Общество 2020-07-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве объяснили, нужна ли маска во время занятия спортом

В Минздраве объяснили, нужна ли маска во время занятия спортом

Валерия Драгомирова
Спорт, Минздрав, ВОЗ, Маски
Маски. Фото. Pixabay
Маски. Фото. Pixabay

При занятиях спортом не рекомендуется использовать маску для лица, ведь это затруднит дыхание, в то время, как в Одессе работников пляжа обязали носить маски

Об этом говорится в сообщении Минздрава со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения в Telegram. 

Отмечается, что активный образ жизни и спорт помогают оставаться здоровыми и противостоять вирусам.

"Использовать маску при занятиях спортом не рекомендуется, поскольку она может мешать комфортному дыханию. Из-за потовыделения маска будет намокать, а это не только затруднит дыхание, но и будет способствовать размножению микроорганизмов", – говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендовали при выполнении физических упражнений придерживаться дистанции не менее одного метра, чтобы избежать риска заражения COVID-19.

Нужно ли носить маску при занятии спортом. Инфографика: МинздравНужно ли носить маску при занятии спортом. Инфографика: Минздрав


Как сообщали Українські Новини, в крупных аптечных сетях Киева имеются в наличии медицинские маски по 5-20 гривен за штуку. 

Тем временем Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

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