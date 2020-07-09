В Минздраве объяснили, нужна ли маска во время занятия спортом

При занятиях спортом не рекомендуется использовать маску для лица, ведь это затруднит дыхание, в то время, как в Одессе работников пляжа обязали носить маски.

Об этом говорится в сообщении Минздрава со ссылкой на Всемирную организация здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что активный образ жизни и спорт помогают оставаться здоровыми и противостоять вирусам.

"Использовать маску при занятиях спортом не рекомендуется, поскольку она может мешать комфортному дыханию. Из-за потовыделения маска будет намокать, а это не только затруднит дыхание, но и будет способствовать размножению микроорганизмов", – говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендовали при выполнении физических упражнений придерживаться дистанции не менее одного метра, чтобы избежать риска заражения COVID-19.

Нужно ли носить маску при занятии спортом. Инфографика: Минздрав



Как сообщали Українські Новини, в крупных аптечных сетях Киева имеются в наличии медицинские маски по 5-20 гривен за штуку.



Тем временем Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.