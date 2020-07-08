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08 июля 2020, среда, 16:22 36
Общество 2020-07-08T16:22:28+03:00
Українські Новини
В крупных киевских аптечных сетях есть в наличии маски: где купить и по какой цене

В крупных киевских аптечных сетях есть в наличии маски: где купить и по какой цене

Елена Новикова
Маски, Защитные маски, медицинские маски, Виталюкс, Подорожник, Аптека НЦ, Мед-сервис, Аптека доброго дня
Медицинская маска. Фото: Pixabay
Медицинская маска. Фото: Pixabay

В крупных аптечных сетях Киева имеются в наличии медицинские маски по 5-20 гривен за штуку, в то время, как Кабмин хочет увеличить штраф за нарушение масочного режима до 5 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей.

В аптеках сетей "Подорожник", "Аптека НЦ", "Аптека доброго дня", "Виталюкс" и "Мед-сервис" маски есть в наличии.

В аптеках сети "Подорожник" цена за медицинские маски составляет 13,2 гривен за штуку.

В сети "Аптека НЦ" в наличии есть маски стоимостью 11,6 гривен/штука.

В сети "Виталюкс" в наличии есть маски стоимостью 14,9 гривен за штуку; в аптеке на Столичном шоссе цена за маску составляет 20 гривен.

В аптеках сети "Аптека доброго дня" маски есть в наличии по 11,5 гривен/штука.

В аптеках сети "Мед-сервис" по состоянию на 12:30 в наличии есть маски стоимостью 4,95 гривен/штука; в аптеках по ул. Глушкова ил ул. Правды также есть маски за 5,6 гривен/штука.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

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