С жары в холод. Как смена погоды влияет на метеозависимых людей

В среду, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются грозы и порывы ветра. Известно, что изменения погоды влияют на организм человека. Организм здорового человека легко приспосабливается к смене сезонов, климата и погоды. Однако организм пожилого или больного человека остро реагирует на колебания погодных условий. Изменение погоды не является первопричиной той или иной болезни, но способствует ее проявлениям.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



Многим людям свойственна метеочувствительность. Стоит также отличать метеочувствительность от метеозависимости. Метеозависимые люди гораздо серьезнее переносят смену погоды. Такие люди склонны к резким перепадам настроения и ухудшению самочувствия.



В такой период у метеозависимых людей могут даже обостряться различные заболевания. На смену погоды у многих людей болит голова, появляется дневная сонливость, в некоторых наоборот, бессонница, сильная утомляемость и плохое настроение. В сердечников в этот период могут быть боли в сердце, может изменяться артериальное давление.



На чувствительность к погоде больше влияет пол, возраст, наследственность и общее состояние здоровья. Самочувствие женщины больше склонно к перемене погоды, чем у мужчин.

Температура воздуха также влияет на состояние человека. Особенно на людей, у которых есть заболевания сосудов. Поэтому на таких людей оказывает негативное влияние как жара, так и холод. Это может проявляться в изменениях кровяного давления, головных и сердечных болях. Людям с заболеваниями сосудов нужно включать в ежедневный график физические нагрузки. В дни магнитных бурь было бы благоразумно уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать.

Метеозависимые люди также сильно реагируют на повышенную влажность воздуха. Особенно сильно на влажную погоду реагируют астматики и больные сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также на самочувствие людей зависимых от погодных условий влияет и ветер. Поэтому в ветреные дни у метеозависимых людей ухудшается общее состояние здоровья.



Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.



Кроме того, как улучшить самочувствие при смене погоды.