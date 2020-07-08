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08 июля 2020, среда, 22:00 108
Общество 2020-07-08T22:02:09+03:00
Українські Новини
В Украине собираются реконструировать 100 культурных объектов

В Украине собираются реконструировать 100 культурных объектов

Кира Молчанова
Реконструкция, Туризм, Черновицкая область, Черновцы, Владимир Зеленский, Большая стройка
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский ознакомился с концепцией развития туризма в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, концепцию представил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук во время встречи главы государства с местными предпринимателями.

"Инициатива Президента Украины по оживлению внутреннего туризма является чрезвычайно актуальной не только из-за карантина, невозможности или осложнения в связи с пандемией зарубежного туризма, а прежде всего потому, что внутренний туризм является действенным инструментом объединения украинского народа", - сказал он.

По его словам, стратегией развития Черновицкой области на период до 2027 году туристическая отрасль определена как одна из стратегических целей.

Президент, свою очередь, сообщил, что национальная программа "Большая стройка" в следующем году расширится за счет объектов культуры.

"В этом году мы начали программу "Большая стройка", кроме дорог, у нас 100 детских садов, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить. Это начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы - 100 культурных объектов", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что власть будет поддерживать места, которые являются носителями культурного наследия Украины.

Также указывается, что глава государства поставил задачу изучить вопрос прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Черновицкой областью.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ознакомился с планом строительства моста через реку Прут в Черновицкой области.

Во время поездки на Буковину Владимира Зеленского подкараулили жители области с жалобами. Однако Зеленский не дослушал людей, развернулся и ушел.

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